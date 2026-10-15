Od zwycięstwa rozpoczęły rozgrywki EuroCup Women koszykarki Pro-Network Enei AJP Gorzów Wlkp. W pierwszym, w tym sezonie, meczu na europejskiej arenie gorzowianki pewnie pokonały grecki Panserraikos 87:63 (28:17, 26:14, 23:14, 10:18).

Grecka drużyna, która debiutuje w rozgrywkach o europejskie puchary nie miała zbyt wiele do powiedzenia w tym pojedynku. Już od pierwszych minut miejscowe przejęły inicjatywę i szybko wyszły na prowadzenie, które już po 4 minutach wynosiło 10 punktów: 14:4, a po pierwszej kwarcie było 28:17. W drugiej kwarcie gorzowianki nadal nie dawały rywalkom zbyt wiele swobody zmuszając je do rzutów z dystansu. Co prawda kilka z nich trafiło do gorzowskiego kosza, ale na jedno trafienie zespołu z Grecji gospodynie odpowiadały dwoma, często zza linii 6,75 m. W efekcie pierwsza połowa zakończyła się 23 punktowym prowadzeniem miejscowych 54:31.

Pierwsze 6 minut trzeciej kwarty, w przeciwieństwie do poprzednich było wyrównane, ale po trafieniu za trzy punkty Tyi Singleton (wówczas w kwarcie było 14:13 dla Pansseriakosu) trener Dariusz Maciejewski poprosił o minutę przerwy, po której wszystko wróciło „do normy” i od tego momentu zespół z Grecji do końca kwarty nie zdobył nawet jednego punktu. W ostatniej kwarcie miejscowe spokojnie kontrolowały wynik i wygrały ostatecznie różnicą 24 punktów.