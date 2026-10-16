Gubin po raz kolejny pobił swój rekord w nieprzerwanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Wydarzenie odbywa się cyklicznie od 2013 roku z okazji Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca. W ubiegłym roku wzięło w nim udział 1377 osób, a w tym roku już 1503.

Jak mówi Dorota Balczyńska, współorganizatorka wydarzenia, inicjatywa nie tylko integruje lokalną społeczność, ale także pozwala zdobyć praktyczne umiejętności z zakresu RKO.

Anna Kotapska, jedna z organizatorek, podkreśla, że zainteresowanie akcją rośnie z roku na rok. W 2013 w akcji wzięło udział 50 osób.

Uczestnicy podeszli do zadania bardzo poważnie. Jak się okazuje, wielu z nich wcześniej ćwiczyło i przygotowywało się do udziału w próbie.