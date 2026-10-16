75 lat kształcenia młodzieży, tysiące absolwentów i wspomnienia, które łączą kolejne pokolenia. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie, popularny Chemik, obchodzi swój jubileusz. To dla nas ważna chwila – mówi Iwona Trzaskowska, dyrektor szkoły.

Jubileusz to okazja do spotkań zarówno z obecnymi nauczycielami, absolwentami jak i sympatykami szkoły. To placówka, w której można się rozwijać – przyznaje Joanna Sonder, nauczyciel języka polskiego w Chemiku.

Świętowanie to przede wszystkim wspomnienia, odnowienie dawnych znajomości i przypomnienie historii placówki. Nigdy nie spodziewałam się, że jeszcze tu wrócę – mówi Marta Półtorak, absolwentka Chemika, a obecnie laborant w tej szkole.

W sobotę, 17 października, w godzinach od 10 do 13 odbędzie się spotkanie pokoleń przy ulicy Czereśniowej. Przewidziano także dodatkowe atrakcje i możliwość skorzystania z oferty gastronomicznej