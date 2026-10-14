78 nauczycieli z zielonogórskich szkół otrzymało nagrody od władz miasta. Upominki przyznano za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, takie jak prowadzenie kół naukowych czy realizacja projektów szkolnych.

Nagrody wręczono także 12 dyrektorom, którzy w szczególny sposób zarządzali placówkami oraz wykorzystywali środki finansowe od Unii Europejskiej.

Zdaniem Kamilli Jur, dyrektor Departamentu Oświaty, Kultury i Sportu w magistracie, edukacja w naszym mieście jest na wysokim poziomie, ale nadal poszukiwani są nowi nauczyciele:

Jedną z nagrodzonych osób jest Joanna Szurowska, nauczycielka języka niemieckiego w Zespole Szkół Ekologicznych, która przyznaje, że praca w szkole to duże wyzwanie:

– Każdy z nas chce stworzyć jak najlepsze warunki dla uczniów – podkreśla Roman Łuczkiewicz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Zielonej Górze:

– Pedagog powinien dbać o prawidłowe relacje z młodzieżą – zaznacza nauczycielka wspomagająca Danuta Błażejewska ze Szkoły Podstawowej nr 28 w Zielonej Górze:

Wręczenie nagród odbyło się w Planetarium Wenus.