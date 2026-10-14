Dziś o godz. 10.00 odbyły się warsztaty poświęcone profilaktyce raka piersi.

Pracownice Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze dzieliły się wiedzą, odpowiadały na pytania uczestniczek i rozwiewały wątpliwości związane z profilaktyką oraz dbaniem o zdrowie.

W spotkaniu mogli wziąć udział również panowie, warto zaznaczyć, że rak piersi dotyka obu płci.

Jak podkreśla Joanna Branicka, rzeczniczka prasowa Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, strach przed diagnozą często skłania kobiety do odkładania badań, co może opóźnić wykrycie nowotworu i zmniejszyć szanse na skuteczne leczenie.

Uczestniczki warsztatów zwróciły uwagę na to, że takie spotkania są dla nich ważne i pozwalają na podzielenie się swoimi spostrzeżeniami.

Organizatorki spotkania mają nadzieję, że zainteresowanie warsztatami będzie stopniowo wzrastać, a kobiety staną się bardziej otwarte na udział w tego typu przedsięwzięciach.