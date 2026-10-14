Siatkarze MLKS-u Volley Gubin przegrali na wyjeździe z BTS-em Bolesławiec 1:3 w kolejnym meczu II ligi.

Pierwsze dwa sety padły łupem miejscowych kolejno 25:23 oraz na przewagi 26:24. W trzeciej partii lepsi byli gubinianie 25:20, zaś w czwartej BTS zwyciężył do 22 i to ekipa z Bolesławca zainkasowała 3 punkty.

Spotkanie ocenia kapitan MLKS-u Volley, Jakub Rygier:

W innych środowych meczach II ligi siatkarzy z udziałem lubuskich drużyn Sobieski Żagań pokonał na wyjeździe Ikara Legnica 3:0, Olimpia Sulęcin wygrała we własnej hali z Gwardią Wrocław 3:2, zaś Astra Nowa Sól zwyciężyła w Gorzowie z PGE Akademią Siatkówki Stilonem 3:0.