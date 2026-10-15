Parkowanie w Słubicach to poważny problem. Choć miejsc parkingowych przybywa, są one stale zajęte. Samorząd zwraca uwagę, że często dzieje się to za sprawą aut kierowców spoza Słubic, którzy pracują w Niemczech. Rozwiązaniem mogłaby być strefa parkingowa, ale zgody na jej utworzenie nie wyrazili słubiccy radni.

– Plan zakładał objęciem strefą płatnego parkowania ponad ośmiuset miejsc – mówi Adam Sulczewski, zastępca burmistrza Słubic.

Władze Słubic pracują nad kolejnymi rozwiązaniami. Ułatwieniem dla Słubiczan ma być Karta mieszkańca. Jej posiadacze mieliby zniżki w strefie płatnego parkowania.