Koszykarze Diablo Chairs SKM Zastal Zielona Góra wygrali derbowe spotkanie w II lidze z EIG Kangoo Basket 80:77.

Pierwsza kwarta zakończyła się wygraną gospodarzy 22:16, ale w drugiej – zespół z Gorzowa za sprawą skutecznej gry Jakuba Dłoniaka pokonał rywali 26:23 i Zastal prowadził tylko 45:42. Trzecia kwarta była wyrównana i zakończyła się minimalną wygraną Zielonogórzan 18:17. Najwięcej emocji było w ostatniej cześci spotkania. Prowadzenie zmianiała się kilka razy, ale końcówkę spotkania lepiej rozegrali gospodarze. Na 4,8 sekundy przed końcem meczu za trzy punkty trafił dla Kangoo Michał Cheba i było 79:77. W przedostatniej akcji Jakub Kowacki sfaulował Filipa Brzeszczyńskiego i kapitan Zastalu wykorzystał jeden rzut osobisty i ustalił wynik spotkania na 80:77:

W zespole Zastalu 27 punktów zdobył Aleksander Konieczny, który przebywał na boisku prawie 38 minut:

Szkoleniowiec Kangoo Basket przyznał, że ekipa gospodarzy była lepsza w lubuskich derbach:

W zespole gości świetny mecz rozegrał Jakub Dłoniak, który w swoim koszykarskim CV ma występy w ekstraklasowym zespole Zastalu Zielona Góra: