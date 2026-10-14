Jak rozpoznać próbę oszustwa? Czy wszystkie aplikacje w telefonie są bezpieczne? Jak rozróżnić treści prawdziwe od tych wygenerowanych przez sztuczną inteligencję? Na te i wiele innych pytań można będzie uzyskać odpowiedz podczas otwartego spotkania „Cyber Lubuszanie – świadomi w necie 2”.

Szkolenie odbędzie się jutro (15 października) w sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego, udział jest bezpłatny.

Jak mówi Tomasz Jasiewicz, dyrektor departamentu cyfryzacji i bezpieczeństwa informacji Urzędu Marszałkowskiego, dziś najlepszą bronią jest wiedza i świadomość. – Jesteśmy w trudnej sytuacji geopolitycznej, ale zagrożenia pojawiają się także w życiu codziennym – dodaje.

W spotkaniu może uczestniczyć każdy, niezależnie od wieku. – Tematyka zostanie dopasowana do wiedzy odbiorców – dodaje Tomasz Jasiewicz.

Spotkanie „Cyber Lubuszanie – świadomi w necie 2” rozpocznie się jutro o godzinie 10.00 w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze. Wstęp jest wolny. Spotkanie potrwa do 13.00 Na miejscu pojawią się eksperci z wielu dziedzin m.in policji, specjaliści z dziedziny cybernetycznej. Będzie również okazja by zapoznać się z usługami dostępnymi drogą elektroniczną jak na przykład mObywatel.

Dodajmy, że szkolenia odbędą się w każdym powiecie w Lubuskiem.