Od jutrzejszego meczu z greckim Panserraikosem rozpoczną walkę w EuroCup Women koszykarki gorzowskiego Pro-Network Enei AJP.

W tym sezonie głównym sponsorem tytularnym została toruńska firma Pro-Network, której prezes Michał Gutowski od dziecka interesuje się koszykówką

Mimo zmiany w pierwszym członie w nazwie drużyny jednym z głównych sponsorów pozostaje nadal Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, zapewnia prezes klubu Michał Kugler

Naszym celem jest wyjście z grupy, mówi trener gorzowskiej drużyny Dariusz Maciejewski

Mimo iż o greckim zespole niewiele wiadomo, to kibice gorzowskiej drużyny na pewno z ciekawością będą obserwować grę Aikaterini Tsineke, której siostra bliźniaczka Elena grała przez dwa sezony w gorzowskich barwach.

Trener Maciejewski liczy na dobrą grę swojego zespołu, w którym kluczową rolę ma odgrywać amerykańska rozgrywająca Taina Mair

Mecz Pro-Network Enea AJP – Pansseraikos jutro o 19.00 w Arenie Gorzów. Transmisja na antenie Radia Gorzów.