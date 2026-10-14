14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Jest to święto nauczycieli oraz wszystkich pracowników oświaty.
Aktualnie w zielonogórskich placówkach pracuje około 3300 pedagogów. Większość z nich ma dziś dzień wolny od pracy.
Zapytaliśmy uczniów, czego życzą swoim nauczycielom:
Dzień Edukacji Narodowej został ustanowiony w 1972 roku.
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