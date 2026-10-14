Słaby mecz zagrał dzisiaj Zastal Zielona Góra w II kolejce FIBA Europe Cup i przegrał w hali CRS z Patriotami Levice ze Słowacji 71-74.

Od początku Zastal grał co najwyżej przeciętnie, pudłował niemiłosiernie za 3(1/13 w całej I połowie!!!) i Słowacy przez większą część pierwszej połowy prowadzili.

Zastalowcy przegrywali zbiórkę, a straszył ich choćby mierzący 217 cm wzrostu Bojanovsky.

Po I kwarcie było 20-17 dla gości.

W II kwarcie w zespole ze Słowacji błysnął Dorsey, który trafił trzy trójki, Patrioti odskoczyli po jednej z nich na 28-23.

Zastal odrobił 2 punkty i do przerwy było 31-28 dla zespołu zza naszej południowej granicy.

Na plus Zastalu: 8 punktów ze strat rywala, czy 50 procent skuteczności za 2. Na minusie wspomniana trójka – tylko 7,7 %.

Na początku II połowy Zastal pudłuje 4 razy za 3 czyli ma statystykę 1/17 zza łuku. Mimo wszystko wynik jest niemal cały czas bliski remisu, bo Słowacy tez pudłują!

Na koniec 25 minuty mamy remis 38-38.

Potem w końcu niemoc w rzutach za trzy przełamuje Traz White – trafia i Zastal wychodzi w 28 minucie na prowadzenie 43-40.

Ale nasza ekipa nie idzie za ciosem – przegrywa po tej kwarcie 45-47.

Początek ostatniej kwarty to dwa celne loby Mazurczaka i prowadzenie w 32 minucie 51-49.

Przez kolejne minuty wynik nadal oscylował wokół remisu. Na 3 minuty przed końcem 60-60.

W 39 minucie Ohams wyprowadza Słowaków na 65-62.

Na 47 sekund przed końcem zostawiony z lewej Brooks pakuje za 3 do kosza Zastalu i przegrywamy 63-68!

Za chwilę trójka Denisa i nadzieja Zastalu, ale Brooks też trafia zza łuku i na 17 sekund przed końcem jest 66-71.

Słowacy dowożą niewysokie prowadzenie do końca i kibice smutni opuszczają CRS.

A Zastalowcy tak komentują porażkę:

Trener Arkadiusz Miłoszewski:

Jan Wójcik:

Filip Matczak: