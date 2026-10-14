Zdzisława Różańska, wdowa po zmarłym generale Mirosławie Różańskim, wystartuje w wyborach uzupełniających do Senatu. Kandydatka tzw. koalicji 15 października zebrała ponad 5 tys. podpisów i została oficjalnie zarejestrowana.
Różańska na dzisiejszym wiecu w Zielonej Górze dziękowała za poparcie jej kandydatury:
– To, że jest to kandydatka spoza polityki, bezpartyjna, uważam za jej atut – mówi ministra klimatu i środowiska, a także liderka Unii Centrum, Paulina Hennig-Kloska:
– Mamy dobrą, wspólną kandydatkę, a koalicja pozostaje zjednoczona – przekonuje posłanka Elżbieta Polak z Koalicji Obywatelskiej:
– Opinie o braku zaangażowania pani Różańskiej w działalność publiczną czy społeczną są dla mnie niezrozumiałe – twierdzi lubuski wicemarszałek i lider ludowców Łukasz Porycki:
W wyborach uzupełniających do Senatu, które odbędą się 22 listopada br., zagłosują mieszkańcy Zielonej Góry, a także powiatów: zielonogórskiego, krośnieńskiego i świebodzińskiego.
Dotychczas obok Różańskiej zarejestrowane zostały kandydatury Janusza Kubickiego i Tomasza Naruszewicza.
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