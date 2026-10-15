Żagań włączył się do ogólnopolskiej kampanii pod nazwą „Dzieciństwo bez przemocy”. W ramach 3 edycji inicjatywy magistrat ogłosił konkursy dla dzieci i młodzieży. Każdy uczeń może w formie plastycznej, literackiej lub filmowej przedstawić świat wolny od nacisku, hejtu oraz przemocy fizycznej i psychicznej.

Prace należy dostarczyć do 30 października do siedziby ratusza. Jak mówi wiceburmistrz Barbara Starczewska dla autorów najlepszych pomysłów przewidziane są nagrody. – Podejmujemy także różne inne działania, jak warsztaty w placówkach – zaznacza przedstawicielka samorządu:

– Poprzez te prace chcemy także poznać emocje dzieci – podkreśla zastępczyni włodarza Żagania:

Prace zwycięzców zostaną zaprezentowane podczas konferencji w pałacu książęcym podsumowującej kampanię 19 listopada.