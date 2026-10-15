Centrum Usług Społecznych w Żaganiu uruchomił nową usługę. Placówka oferuje osobom mającym problem z samodzielnym poruszaniem się pomoc przy sprzątaniu nagrobków na żagańskich cmentarzach.

Pracownicy centrum umyją pomnik i wygrabią liście. Jak mówi dyrektor Piotr Puchalski są mieszkańcy, którym ciężko dotrzeć na nekropolie. – Zbliża się listopadowe święto, więc wychodzimy z propozycją do wszystkich chcących skorzystać z takiej usługi. Pierwszy listopada już za kilka dni, więc liczba terminów jest ograniczona – dodaje szef CUS:

Zgłoszenia przyjmowane są także telefoniczne lub drogą elektroniczną.