Rok akademicki na większości uczelni rozpoczął się 1 października. Tymczasem dopiero w tym tygodniu swoje zajęcia zainaugurowali studenci kilku kierunków w Collegium Polonicum w Słubicach. Ponieważ uczelnia jest wspólnym pomysłem uniwersytetów z Poznania i Frankfurtu nad Odrą, niektóre kierunki muszą rozpocząć nowy rok akademicki tak, jak Uniwersytet Viadrina.

Ewa Bielewicz, zastępca dyrektora Collegium Polonicum mówi, że międzynarodowy charakter uczelni widać też wśród studentów.

XXIX rok akademicki w Collegium Polonicum w Słubicach zostanie zainaugurowany 9 listopada. Wykład inauguracyjny wygłosić ma były prezydent RP Aleksander Kwaśniewski.