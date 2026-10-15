Kolejne samorządy pracują nad poprawą jakości przewozów autobusowych. Do tego grona dołącza powiat słubicki, który zastanawia się nad ewentualnym zwiększeniem możliwości przewozu pasażerów, w oparciu o realizowane już gminne przewozy dzieci do szkół.

– Odbyło się spotkanie z przewoźnikami działającymi na naszym terenie. Wnioski są obiecujące – mówi Wojciech Obremski, rzecznik starostwa powiatowego w Słubicach.

Przypomnijmy, że komunikacja powiatowa od dawna działa w powiatach zielonogórskim, nowosolskim czy żagańskim, a ostatnio testują rozwiązania w tym zakresie powiaty krośnieński i świebodziński.