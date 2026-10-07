Przez 15 miesięcy obwiązywania tymczasowych kontroli na lubuskim i dolnośląskim odcinku granicy z Niemcami skontrolowano ponad 1,2 mln osób i sprawdzono 550 tys. pojazdów – poinformował w środę (7 października) rzecznik Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej kpt. SG Paweł Biskupik.

W tym okresie wobec 900 cudzoziemców wydano decyzje o odmowie wjazdu do Polski. W większości przypadków powodem był brak dokumentów wymaganych do legalnego przekroczenia granicy. Wśród osób, którym odmówiono wjazdu, byli między innymi obywatele Ukrainy, Syrii, Turcji i Rosji

– dodał rzecznik.

Od czasu wprowadzenia kontroli na granicy polsko-niemieckiej funkcjonariusze zatrzymali również 450 osób w związku z różnego rodzaju przestępstwami i wykroczeniami. Wśród nich byli m.in. poszukiwani przez polskie organy ścigania, podejrzewane o kradzieże pojazdów, fałszowanie dokumentów czy przemyt towarów. Łączna wartość zatrzymanych nielegalnych towarów przekroczyła 4,2 mln zł.

Tymczasowe kontrole na granicy z Niemcami i Litwą obowiązują od 7 lipca 2025 r. Zgodnie z najnowszą decyzją ministra spraw wewnętrznych i administracji w tej sprawie, zostały one przedłużone o sześć miesięcy, do 30 marca 2027 r. Niemcy tymczasowe kontrole na granicy z Polską prowadzą od 16 października 2023 r.

Obszar działania Nadodrzańskiego Oddziału SG z komendą w Krośnie Odrzańskim (Lubuskie) obejmuje województwa: lubuskie, wielkopolskie i dolnośląskie, w tym odcinek polsko-niemieckiej granicy w woj. lubuskim i dolnośląskim oraz granicę z Czechami w drugim z tych regionów. Funkcjonariusze tego oddziału SG pełnią także służbę na lotniskach Poznań-Ławica, Wrocław-Strachowice i Zielona Góra-Babimost.

W prowadzeniu kontroli Straż Graniczną wspiera Policja, Żandarmeria Wojskowa i żołnierze WOT.