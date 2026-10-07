Gorzowscy policjanci zatrzymali 37-letniego kierowcę Audi, który miał ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie. Dodatkowo mężczyzna nie posiadał uprawnień i miał dożywotni zakaz kierowania pojazdami.

Do zatrzymania doszło w miniony wtorek na ul. Zawackiej w Gorzowie. Samochodem podróżowała także 29-letnia kobieta, która jak się okazało, była poszukiwana. Została przewieziona do zakładu karnego. Kierujący usłyszał zarzut jazdy pod wpływem alkoholu w okresie trwania sądowego zakazu prowadzenia pojazdów, za co grozi mu do pięciu lat więzienia. Policjanci wystąpią również z wnioskiem o jego tymczasowe aresztowanie.