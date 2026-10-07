13 – tyle pobrań narządów do przeszczepów odbyło się w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze w 2025 roku. Wynik ten plasuje lecznicę wśród placówek z największą aktywnością donacyjną w kraju. Z tej przyczyny Ministerstwo Zdrowia przekazało szpitalowi nagrodę w wysokości 400 tys. złotych, która będzie wykorzystana na zakup nowego sprzętu i aparatury medycznej.

Do najczęściej pobieranych narządów można zaliczyć nerki, wątrobę, serce i płuca. Mówi dr Bartosz Kudliński, kierownik Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii:

– Sprzęt medyczny, z którego korzystamy, jest mocno eksploatowany – dodaje dr Bartosz Kudliński:

Warto dodać, że w bieżącym roku zielonogórscy lekarze pobrali również 14 rogówek dla Zachodniopomorskiego Banku Tkanek Oka.