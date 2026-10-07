W okolicach starego cmentarza w Jenińcu zauważono wilczycę z młodymi. Gmina Bogdaniec ostrzega i prosi wszystkie osoby spacerujące w tym rejonie oraz właścicieli psów o zachowanie szczególnej ostrożności.

Jak czytamy w komunikacie, obecność młodych może powodować, że wilczyca może wykazywać zachowania ochronne i być bardziej nieprzewidywalna. Zaleca się, aby podczas spacerów zwierzęta były prowadzone na smyczy.

Jest także apel, by unikać spacerów po lesie i w rejonie cmentarza szczególnie rano, wieczorem oraz w nocy. Natomiast w przypadku spotkania wilka nie należy się do niego zbliżać, próbować dokarmiać ani robić mu zdjęć z bliska. Najlepiej spokojnie się oddalić i nie wykonywać gwałtownych ruchów.

Jeśli zwierzę pojawi się w pobliżu zabudowań, mieszkańcy proszeni są o powiadomienie Urzędu Gminy lub odpowiednich służb.