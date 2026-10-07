Państwowa Komisja Wyborcza zakończyła prace dotyczące zgloszeñ komitetów w listopadowych wyborach do senatu. Ostatecznie przyjęto zawiadomienia wszystkich dwunastu komitetów.

Mają one czas do 14 października na zebranie podpisów poparcia dla swoich kandydatów. Już dziś wiadomo jednak, że kandydatów będzie mniej niż komitetów. Ugrupowanie „Biało-Czerwoni” oświadczyło, że swojego kandydata nie wystawi po negocjacjach z innymi partiami prawicowymi. Z kolei „Pakt Senacki Prawicy” poparł byłego prezydenta Zielonej Góry, który startuje w ramach własnego komitetu.

Wybory uzupełniające do senatu odbędą się 22 listopada. Głosować będą mieszkańcy Zielonej Góry, a także powiatów: krośnieńskiego, świebodzińskiego i zielonogórskiego.