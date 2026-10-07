Koszykarki KSSSE Enei AJP Gorzów Wlkp. wygrały w Krakowie w PGE Wisłą 77:57 w meczu 3 kolejki PGE Basket Ligi Kobiet.

Pierwsze dwie kwarty bardzo wyrównane, ale bez wątpienia nie mogły zachwycić koneserów kobiecej koszykówki. Oba zespoły popełniały sporo błędów i seryjnie nie trafiały do kosza mimo dogodnych pozycji. W efekcie pierwsza kwarta zakończyła się jednopunktowym prowadzeniem miejscowych 12:11. W drugiej kwarcie wynik długo oscylował w okolicach remisu, ale pod jej koniec pewniejsze w ataku okazały się koszykarki z Gorzowa i to one schodziły na długą przerwę z prowadzeniem 28:21.

Początek trzeciej kwarty to dobra gra akademiczek, które w 25 minucie, po dwóch rzutach wolnych Courtney Hurt uzyskały 15 punktów przewagi (47:32). Miejscowe zniwelowały nieco straty, ale i tak przed ostatnią kwartą gorzowianki prowadziły 53:41. Mecz rozstrzygnął się na początku ostatniej części. Po dwóch „trójkach” Tainy Mair, w 33 minucie było już 61:43 dla KSSSE Enei AJP, a cały mecz zakończył się 20 punktową przewagą gorzowianek.

Dariusz Maciejewski – trener i Magdalena Szymkiewicz zawodniczka KSSSE Enei AJP:

Justyna Żurowska Cegielska – II trenerka PGE Wisły:

PGE Wisła – KSSSE Enea AJP 57:77 (12:11, 9:17, 20:25, 16:24)