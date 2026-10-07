Paweł Cierach nie jest już trenerem piłkarzy czwartoligowej Róży Różanki.

Szkoleniowiec sam podjął decyzję o rezygnacji po przegranym w niedzielę wyjazdowym meczu z Dozametem Nowa Sól 1:5. Róża jest po tym spotkaniu na 13. miejscu w tabeli. Cierach był jednym z najdłużej nieprzerwanie pracujących trenerów w regionie. Do Różanek przyszedł przed sezonem 2018/19, gdy Róża występowała w klasie A:

Wciąż nie wiadomo kto zostanie następcą Cieracha i poprowadzi ekipę z Różanek w sobotnim meczu z Piastem Iłowa. Jak usłyszeliśmy w klubie, rozmowy z kandydatami trwają.