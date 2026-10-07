Siedmioosobowa reprezentacja ZKS Drzonków wystąpiła w Pucharze Polski juniorów młodszych w pięcioboju nowoczesnym, który odbył się w miejscowości Dadaj w województwie warmińsko-mazurskim.
Mówi Tomasz Cygański – szkoleniowiec ZKS Drzonków:
Siedmioosobowa reprezentacja ZKS Drzonków wystąpiła w Pucharze Polski juniorów młodszych w pięcioboju nowoczesnym, który odbył się w miejscowości Dadaj w województwie warmińsko-mazurskim.
Mówi Tomasz Cygański – szkoleniowiec ZKS Drzonków:
Prezydent Karol Nawrocki powiedział we wtorek (6 października), że nie otrzymał notatki z marcowego spotkania wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza z...
Grzegorz Jankowiak został w sezonie 2026 motocrossowym mistrzem strefy Polski Zachodniej w klasie mx masters 50+. Zawodnik WKM Wschowa jest...
W wyborach uzupełniających do Senatu w woj. lubuskim Konfederacja poprze byłego prezydenta Zielonej Góry Janusza Kubickiego. Decyzję partii, którą tworzą...
Do końca października br. można składać wioski o stypendia artystyczne i związane z upowszechnianiem kultury oraz ochroną zabytków, przyznawane przez...
Na cztery miesiące więzienia skazał sąd 40-latka z pow. żagańskiego za złamanie zakazu kierowania pojazdami mechanicznymi. Wyrok nie jest prawomocny....
Jack Holder z dziką kartą Speedway Grand Prix na sezon 2027. Być może już za 10 dni będę mógł swobodnie poruszać...
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze "Radio Zachód S.A." w likwidacji w Zielonej Górze
Radio Zachód S.A.
ul. Kukułcza 1
65-472 Zielona Góra