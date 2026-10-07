Ważą się losy zadań zgłoszonych do 15 edycji Budżetu Obywatelskiego Gorzowa 2027. Na głosowanie mieszkańcy mają czas do niedzieli.

Tymczasem, pojawiają się pytania o realizacje zadań, które wygrały ubiegłoroczne głosowanie. – 10 zadań wybranych przez mieszkańców w ubiegłym roku jest już gotowych, pozostałych 51 jest w trakcie realizacji – mówi dyrektor Wydziału Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji Anna Bonus Mackiewicz:

Głosować na zdania do budżetu obywatelskiego można jedynie elektronicznie poprzez stronę gorzow.budzetobywatelski.pl.