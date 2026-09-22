Rosja eskaluje konflikt z NATO i konieczne jest wzmocnienie polskiej granicy wschodniej. Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że w ostatnim czasie wzmocniona została ochrona przejść granicznych z Ukrainą, by chronić służby oraz osoby przekraczające granicę.

Podczas wizyty na przejściu granicznym w Dorohusku minister obrony narodowej mówił o możliwych kierunkach prowokacji rosyjskich:

Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że bezpieczeństwo przejść granicznych jest priorytetem dla służb:

Na polsko-ukraińskich przejściach granicznych oddziały saperskie stworzyły schrony, które mają zapewnić funkcjonariuszom bezpieczeństwo w razie zagrożenia. Wzmocniono również przeciwlotniczą ochronę przejść na wschodzie Polski.