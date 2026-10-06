55 cudzoziemców zatrzymanych we wrześniu br. przez funkcjonariuszy Nadodrzańskiego Oddziału SG musiało wyjechać z Polski. Zostali oni uznani za osoby stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego w naszym kraju – poinformował we wtorek (6 października) rzecznik tego oddziału kpt. SG Paweł Biskupik.

Na liście zarzutów wobec cudzoziemców znalazły się zarówno przestępstwa przeciwko mieniu, jak i czyny związane z bezpieczeństwem na drogach czy posiadaniem narkotyków, m.in.: wielokrotne kradzieże, groźby karalne, paserstwo, posiadanie narkotyków, prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków psychotropowych, ignorowanie sądowych zakazów i przestępstwa skarbowe.

Wśród tych osób byli głównie obywatele Ukrainy, Gruzji i Mołdawii. Wszyscy nie tylko musieli wyjechać z Polski, ale i otrzymali wieloletnie zakazy wjazdu do strefy Schengen. Wielu z nich zostało dowiezionych do granicy pod naszą eskortą

– dodał rzecznik.

Od początku tego roku funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału SG zobowiązali do przymusowego powrotu do krajów pochodzenia 520 cudzoziemców uznanych za osoby zagrażające bezpieczeństwu w Polsce. Liczba cudzoziemców, wobec których zastosowano takie procedury, przekroczyła już poziom z całego ub. roku.

Nadodrzański Oddział SG z komendą w Krośnie Odrzańskim (Lubuskie) obejmuje zasięgiem działania województwa lubuskie, wielkopolskie i dolnośląskie. Długość chronionej przez niego granicy wynosi 716 km, w tym 278 km z Niemcami i 438 km z Czechami. Jego funkcjonariusze pełnią służbę na lotniskach: Poznań-Ławica, Wrocław – Strachowice i Zielona Góra-Babimost.