Pięć miesięcy miał wykonawca remontu w Szkole Podstawowej nr 3 im. Czesława Niemena w Świebodzinie na wykonanie wszystkich prac. Firma z Pszczewa w błyskawicznym tempie wykonała roboty wewnątrz placówki, aby uczniowie mogli wrócić do nauki w komfortowych warunkach. Drobne prace wykończeniowe trwały nieco dłużej.

– To był poważny, gruntowny remont, dlatego cieszymy się, że tak sprawnie udało się go zakończyć – mówi Tomasz Olesiak, burmistrz Świebodzina.

Cała inwestycja kosztowała ponad 500 tysięcy złotych.