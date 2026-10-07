Zakończyło się operowanie wojskowego lotnictwa prowadzone w celu zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie uderzeń Rosji na terytorium Ukrainy – poinformowało w środę (7 października) Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Nie odnotowano naruszenia przestrzeni powietrznej RP.

Przed godz. 6 rano DORSZ przekazało, że w związku z kolejnymi uderzeniami wykonywanymi przez Federację Rosyjską za pomocą środków napadu powietrznego na cele w centralnej części Ukrainy, w polskiej przestrzeni powietrznej prewencyjnie zaczęło operować lotnictwo wojskowe.

Operowanie wojskowego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej, związane z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, zostało zakończone. Uruchomione naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej. Informujemy, że nie odnotowano naruszenia przestrzeni powietrznej RP. Dziękujemy za wsparcie Siłom Powietrznym Królestwa Szwecji @flygvapnet, których myśliwce wspierały działania na rzecz bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej. #WojskoPolskie na bieżąco monitoruje sytuację na terytorium Ukrainy i pozostaje w stałej gotowości do zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej

– czytamy w komunikacie.

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Operowanie wojskowego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej, związane z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, zostało zakończone. Uruchomione naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej. Informujemy, że nie odnotowano naruszenia przestrzeni powietrznej RP. Dziękujemy za wsparcie Siłom Powietrznym Królestwa Szwecji @flygvapnet, których myśliwce wspierały działania na rzecz bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej. #WojskoPolskie na bieżąco monitoruje sytuację na terytorium Ukrainy i pozostaje w stałej gotowości do zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej. #PołączeniDlaBezpieczeństwa ?? #JointForSecurity — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) October 7, 2026

Około godz. 6.30 dowództwo przekazało informację o zakończeniu działań oraz że „naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej”.

Dowództwo Operacyjne RSZ podziękowało za wsparcie Siłom Powietrznym Królestwa Szwecji, których myśliwce wspierały działania na rzecz bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej.

Wojsko Polskie na bieżąco monitoruje sytuację na terytorium Ukrainy i pozostaje w stałej gotowości do zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej

– wskazano w komunikacie.