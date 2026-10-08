Dobiegła końca przebudowa hospicjum Św. Kamila. Dziś odbyło się uroczyste poświęcenie i otwarcie dużo przestronniejszej placówki. Jednym z najnowszych pomieszczeń jest „Sala Pożegnań”.

Mówi Jolanta Gintowt dyrektor gorzowskiego hospicjum:

Jak mówi wiceprezes zarządu hospicjum Karolina Kapałczyńska, przebudowa odbyła się dzięki ogromnemu wsparciu darczyńców:

Okazuje się jednak, że to nie koniec prac inwestycyjnych hospicjum. Biorący udział w dzisiejszej uroczystości, prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki, poinformował, że miasto przekaże hospicjum działkę na budowę nowej siedziby:

A w przebudowanym i otwieranym dziś obiekcie, dobudowano także dwa ogrody zimowe dla korzystających z pobytu dziennego i tych, którzy w placówce korzystają z fizjoterapii.

Zdjęcia i film z dzisiejszej uroczystości znajdziecie na radiowym facebooku.