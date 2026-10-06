Rząd przyjął projekt uchwały, na mocy której ponad 102 mld zł zasili Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w latach 2027-2031 – przekazał we wtorek (6 października) po posiedzeniu rządu jego rzecznik Adam Szłapka.

Wcześniej premier Donald Tusk przekazał, że będzie to kwota 102,4 mld zł w latach 2027-2031.

Z tego około 30 mld zł będzie do dyspozycji regionów poprzez wojewodów

– poinformował premier.

Zaznaczył, że to samorządy będą decydowały, na co je przeznaczyć – np. na schron, remizę, czy na telekomunikację.

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Program ma w swoich priorytetach m.in.: budowle ochronne, sprzęt i bazę ratowniczą, zdolność zapewnienia ciągłości dostaw wody i energii, a także miejsca gromadzenia zapasów na wypadek sytuacji krytycznych. Finansowane będzie także bezpieczeństwo teleinformatyczne i bezpieczna łączność państwowa.

Jestem przekonany, że już w trakcie realizowania tych projektów, wszyscy Polacy będą mieli poczucie, że stajemy się z miesiąca na miesiąc miejscem bezpieczniejszym, nawet w sytuacjach krytycznych

– stwierdził Tusk.

Natomiast rzecznik rządu podkreślił, że program to przede wszystkim uporządkowanie i zapewnienie ciągłości finansowania.

Nowy Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej ma obowiązywać od 1 stycznia 2027 r. do 31 grudnia 2031 r. Stanowi on kontynuację działań podejmowanych w latach 2025-2026, w których na ochronę ludności rząd przeznaczył blisko 34 mld zł.