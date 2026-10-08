W listopadzie Narodowy Fundusz Zdrowia będzie szczególnie przypominał mężczyznom o profilaktyce nowotworowej.

Jedną z możliwości jest program „Moje Zdrowie”, z którego mogą korzystać osoby od 20. roku życia. W jego ramach mężczyźni mają między innymi wykonywane badanie PSA, związane z profilaktyką chorób prostaty.

O szczegółach programu mówiła w Radiu Zielona Góra Joanna Branicka, rzeczniczka prasowa Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ:

„Moje Zdrowie” to jednak nie tylko badania dla mężczyzn. Program obejmuje kompleksowy bilans zdrowia dorosłych i nie ma górnej granicy wieku. Pacjent otrzymuje pakiet badań laboratoryjnych, a następnie wyniki są omawiane z lekarzem lub koordynatorem profilaktyki. W razie potrzeby pacjent może dostać zalecenia dotyczące kolejnych badań:

NFZ zachęca, by z programu korzystali zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Regularne badania pozwalają sprawdzić stan zdrowia i wcześniej wychwycić nieprawidłowości.