Szwecja wyśle do Polski systemy obrony powietrznej Patriot – poinformował we wtorek (6 października) szwedzki premier Ulf Kristersson, uzasadniając tę decyzję zagrożeniem ze strony Rosji.

Zadaniem (szwedzkiego wojska) będzie ochrona węzła logistycznego NATO na lotnisku w Polsce i zapewnienie transportu ważnego sprzętu na Ukrainę

– podkreślił Kristersson na specjalnie zwołanej konferencji prasowej.

Do Polski wraz z systemami Patriot wysłanych zostanie około 100 szwedzkich żołnierzy. Operacja ma rozpocząć się 1 grudnia i potrwać do czerwca 2027 r. Siły zbrojne Szwecji mają przejąć odpowiedzialność od Holendrów.

Musimy przygotować się na pogorszenie sytuacji w sferze bezpieczeństwa w dłuższym okresie

– ocenił minister obrony Szwecji Pal Jonson.

Jak przypominają szwedzkie media, rząd ogłosił wysłanie systemów Patriot do Polski po niedawnym ostrzeżeniu premiera Donalda Tuska przed atakami ze strony Rosji. Kristersson wymienił ostatnie incydenty w Europie, a także trafienia statków przez drony na Morzu Czarnym.

Misja w Polsce – jak podkreśla telewizja SVT – to najbardziej złożona szwedzka operacja wojskowa w ramach NATO.

Jednostka jest dobrze wyszkolona i przygotowana do podjęcia tego zadania

– zapewniła dowódczyni Pułku Obrony Powietrznej płk Sofia Westermark.

Zaledwie pod koniec września Kristersson ogłosił, że od października szwedzkie myśliwce Gripen będą wspierać ochronę wschodniej flanki NATO w Polsce w związku z przypadkami naruszenia przestrzeni powietrznej.

Minister Jonson podkreślił wówczas, że chodzi o wzmocnienie zintegrowanego systemu obrony powietrznej i przeciwrakietowej NATO oraz ochronę węzła logistycznego wsparcia Ukrainy w południowo-wschodniej Polsce.