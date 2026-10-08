Choć zielonogórski oddział GDDKiA wyłonił wykonawcę obwodnicy Przytocznej to nadal nie wiadomo, kto wybuduje drogę. Do GDDKiA wpłynęło odwołanie na rozstrzygniecie przetargowe. Spośród ośmiu ofert została wybrana propozycja firmy Colas Polska. Decyzję tę zaskarżyła firma Kobylarnia.

– Sprawa powędruje teraz do Krajowej Izby Odwoławczej, która może oddalić odwołanie lub nakazać ponowną ocenę ofert – tłumaczy Henryk Janowicz, dyrektor zielonogórskiego oddziału GDDKiA.

Wartość inwestycji wynosi prawie 87 mln zł. Zadanie będzie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj. Powstanie droga o długości 6 kilometrów.