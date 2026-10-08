Gorzów dołączył do miast z ogólnodostępną stacją tankowania wodoru.

Spółka Orlen uruchomiła taki punkt przy al. 11 Listopada. Stacja jest przeznaczona nie tylko dla samochodów osobowych, ale także autobusów i pojazdów ciężarowych. Auto osobowe można zatankować wodorem w około 5 minut.

– To ósma taka stacja koncernu w Polsce – mówi nam Mateusz Witczyński, rzecznik prasowy Orlenu:

– Tankowanie wodorem autobusu lub ciężarówki nie przekracza 15 minut – dodaje Mateusz Witczyński:

Do tej pory najbliższe Gorzowa stacje tankowania wodoru znajdowały się w Pile i Poznaniu. Kolejne powstaną m.in.: w Szczecinie i Gdańsku. Samochód wodorowy na 1 kilogramie wodoru przejeżdża od około 100 do 125 kilometrów.