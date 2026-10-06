Prokurator skierował we wtorek (6 października) do Sądu Apelacyjnego w Warszawie zażalenie na postanowienie warszawskiego Sądu Okręgowego o wydaniu b. szefowi MS, posłowi PiS Marcinowi Romanowskiemu listu żelaznego w śledztwie dot. nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości — poinformował rzecznik PK prok. Przemysław Nowak.

Nieprawomocne orzeczenie o wydaniu listu żelaznego dla b. wiceministra sprawiedliwości, podejrzanego w śledztwie dot. Funduszu, zapadło w ubiegłą środę. Prokuratura zapowiedziała wówczas złożenie zażalenia na tę decyzję.

Jak poinformował rzecznik PK w komunikacie, zażalenie to zostało skierowane we wtorek do warszawskiego sądu apelacyjnego za pośrednictwem Sądu Okręgowego w Warszawie przez prokuratora Zespołu Śledczego nr 2 PK – prowadzącego śledztwo ws. nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.

Prok. Nowak poinformował, że w zażaleniu prokurator „podniósł dwa zarzuty: błędu w ustaleniach faktycznych oraz obrazy przepisów postępowania”.

Jak czytamy w komunikacie PK, „prokurator wniósł o zmianę zaskarżonego postanowienia poprzez nieuwzględnienie wniosku Marcina Romanowskiego i odmowę wydania mu listu żelaznego, ewentualnie o uchylenie postanowienia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania sądowi pierwszej instancji”.

Prokuratura w związku ze śledztwem ws. nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości zarzuca Romanowskiemu m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów za pieniądze z tego funduszu. Warszawski sąd okręgowy wydał za Romanowskim – na wniosek prokuratury – Europejski Nakaz Aresztowania (ENA). Za b. wiceszefem MS wydano też list gończy.