Gorzowska prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 51-letniemu Gorzowianinowi, Rafaelowi S. Na jego ślad funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości wpadli w połowie listopada 2025 roku.

Mężczyzna jest oskarżony o pięć przestępstw. Cztery z nich to rozpowszechnianie w Internecie treści pornograficznych z udziałem małoletnich. W latach 2015–2025 miał udostępnić użytkownikom sieci co najmniej półtora tysiąca plików graficznych i wideo. Jeden zarzut dotyczy przechowywania treści pornograficznych z udziałem małoletnich. W sumie Gorzowianin miał na swoich urządzeniach ponad 2900 plików o takim charakterze,

Rafael S. przyznał się do posiadania nielegalnych materiałów, twierdząc, że mógł je pobrać przez przypadek za pomocą programu eMule. Nie przyznał się natomiast do ich rozpowszechniania tłumacząc, że nie wiedział, iż specyfika działania sieci peer-to-peer automatycznie udostępnia pobierane pliki innym użytkownikom.

Oskarżony posiada wykształcenie wyższe, jest kawalerem i nie był dotychczas karany sądownie.

Za samo posiadanie treści pornograficznych z udziałem dzieci grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Jeśli sąd udowodni mężczyźnie udostępnianie plików w internecie, kara może wynieść od 2 do 15 lat pozbawienia wolności.