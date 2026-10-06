Do Sądu Okręgowego w Krakowie wpłynął kolejny pozew w trybie wyborczym złożony przez pełnomocnika komitetu wyborczego Łukasza Gibały. Kandydat na prezydenta miasta tym razem domaga się od swej kontrkandydatki Moniki Piątkowskiej sprostowania wypowiedzi na temat zwolnień w urzędzie miasta.

Według biura prasowego Sądu Okręgowego w Krakowie wniosek w trybie wyborczym wpłynął w poniedziałek późnym popołudniem. Termin rozprawy został wyznaczony na wtorek na godz. 14.

Pełnomocnik komitetu Łukasz Szczepan przekazał PAP, że kandydat na prezydenta domaga się sprostowania wypowiedzi, w której Monika Piątkowska zasugerowała, że po ewentualnej wygranej przez Łukasza Gibałę wyborów w Krakowie, dokona on zwolnień grupowych w urzędzie miasta.

Wypowiedź padła podczas debaty TVP i Radia Kraków, która odbyła się 22 września, parę dni przed pierwszą turą wyborów. Kandydatka na prezydenta miasta powiedziała wówczas, że „jeśli mówimy o zwolnieniach na poziomie 20-15 proc., bo tak pan radny komunikuje, to jest to znacznie więcej niż tylko kadra zarządzająca; to są po prostu zwolnienia grupowe”.

Zdaniem komitetu Gibały wypowiedź ta wprowadzała w błąd, a sam kandydat nie zapowiadał licznych zwolnień, ale „przeglądu” pracowników pod kątem „nominacji partyjnych”. Według komitetu słowa te miały na celu wystraszenie i zniechęcenie pracowników magistratu do głosowania na Gibałę.

Pytana o komentarz do tej sprawy rzecznik prasowa Moniki Piątkowskiej odpowiedziała, że do sprawy ustosunkują się pełnomocnicy komitetu po wydaniu decyzji sądowej. Dodała, że sztab Moniki Piątkowskiej liczy na merytoryczną rozmowę o Krakowie, a nie sądowe batalie.

To kolejny pozew w trybie wyborczym złożony przez pełnomocników kandydata na prezydenta miasta. W poniedziałek na wniosek komitetu Łukasza Gibały Sąd Okręgowy w Krakowie nakazał Monice Piątkowskiej sprostowanie informacji dotyczących sposobu głosowania Łukasza Gibały w radzie miasta.

Natomiast w miniony piątek Sąd Okręgowy w Krakowie uwzględnił pozew w trybie wyborczym złożony przez komitet wyborczy Moniki Piątkowskiej i nakazał Łukaszowi Gibale sprostowanie wypowiedzi dotyczącej współpracy z radnymi KO. Kandydat złożył zażalenie na tę decyzję. Sąd Apelacyjny rozpozna je najprawdopodobniej we wtorek.

11 października w Krakowie odbędzie się druga tura przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Zmierzą się w niej Łukasz Gibała, radny miejski i przedsiębiorca, (36,38 proc. głosów w I turze) oraz senatorka Koalicji Obywatelskiej, prezeska Izby Zbożowo-Paszowej Monika Piątkowska (29,91 proc. głosów w I turze).

Wybory w stolicy Małopolski to efekt odwołania w maju w drodze referendum Aleksandra Miszalskiego (Koalicja Obywatelska) z urzędu prezydenta miasta.