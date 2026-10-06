Hulajnogi elektryczne po wypożyczeniu będzie można zostawić jedynie w wyznaczonej do tego strefie – zapowiedział w poniedziałek (5 października) wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec. Podkreślił, że wypożyczone hulajnogi bardzo często są obecnie porzucane na chodnikach, stwarzając niebezpieczeństwo dla pieszych.

Na poniedziałkowej (5 października) konferencji w Warszawie wiceminister Bukowiec przedstawił plany resortu w sprawie legislacyjnych zmian dotyczących rowerzystów, kart rowerowych oraz e-hulajnóg.

Jak przekazał, resort chce, aby pozostawienie hulajnogi elektrycznej po wypożyczeniu było możliwe wyłącznie w specjalnych strefach. Podkreślił, że wypożyczone hulajnogi bardzo często są obecnie porzucane na chodnikach, stwarzając niebezpieczeństwo dla pieszych.

Ponadto Transportowy Dozór Techniczny ma nadzorować rynek wszelkich pojazdów tego typu, które są sprowadzane do Polski.

One często nie spełniają podstawowych warunków, wymogów, które są konieczne, aby można było na takich urządzeniach, hulajnogach jeździć po polskich drogach. Chcemy doprowadzić do sytuacji, że tego typu pojazdy, które nie będą spełniać tych wymogów, będą zatrzymywane, konfiskowane. Również sprzedawca, dystrybutor tego sprzętu, który nie spełni tych wymogów, będzie musiał się liczyć z sankcjami zarówno prawnymi, jak i finansowymi

– powiedział.

Podkreślił również, że zmiany w prawie umożliwią wyposażenie Policji i Straży Miejskiej w tzw. hamownie, czyli urządzenia, za pomocą których funkcjonariusze będą mogli weryfikować, z jaką prędkością dana hulajnoga może jechać, czy jej użytkownik ściągnął tzw. blokadę oraz czy zmieniał parametry urządzenia.

W takich sytuacjach będą zarówno sankcje finansowe, jak i sankcje prawne związane z zajęciem takiego urządzenia

– dodał.

Bukowiec wyraził nadzieję, że zmiany dotyczące e-hulajnóg wejdą w życie do końca roku.

Zapytany o to, dlaczego resort, podążając za doświadczeniami innych państw europejskich, nie da samorządom możliwości zakazania korzystania z hulajnóg elektrycznych, podkreślił, że obecnie „rozmawiamy o uporządkowaniu tego systemu”.

Zobaczymy, jak to będzie działało, jak to zafunkcjonuje w rzeczywistości. Jeżeli oczywiście ten system się nie poprawi, będzie nadal niebezpiecznie na polskich chodnikach, być może trzeba dać takie instrumenty, ale tutaj decyzja będzie (…) w rękach samorządowców, bo takie są zasady – powiedział.

Wiceminister przedstawił również planowane zmiany dotyczące rowerzystów i kart rowerowych.

Obecnie dziecko do 10 r.ż. może jeździć na rowerze pod nadzorem opiekuna, ale jest traktowane jako pieszy, co oznacza, że może jeździć jedynie po drodze dla pieszych. Ministerstwo chce, aby młoda osoba jeżdżąca na rowerze pod opieką rodzica, do czasu uzyskania karty rowerowej mogła również poruszać się po ścieżkach rowerowych – pod opieką osoby dorosłej.

Zmieniony również ma być limit wiekowy dla możliwości uzyskania karty rowerowej – z obecnych 10-18 lat do 9-14 lat. Ponadto dokument ma być dostępny w aplikacji mObywatel.

Kolejną zmianą, którą proponujemy, jest zmiana polegająca na tym, aby dziecko, uczeń, który będzie chciał dojeżdżać rowerem np. do szkoły, mógł to czynić w szczególnych przypadkach również po drogach dla pieszych

– powiedział.

Podkreślił, że taka młoda osoba, będzie musiała być pod opieką osoby w wieku co najmniej 16 lat, a nie jak do tej pory, osoby pełnoletniej.

Drogą dla pieszych mają również móc jeździć rodzice, którzy przewożą dziecko np. w foteliku. – Takie rodziny będą mogły korzystać z dróg publicznych, jeżeli nie ma ścieżki rowerowej, czy nie ma drogi dla pieszych – dodał Bukowiec.

Podkreślił, że projekt w sprawie tych zmian jest obecnie kierowany do konsultacji międzyresortowych i społecznych.

Myślę, że jesienią tego roku powinien przejść ścieżkę legislacyjną. Do końca roku mam nadzieję, że te przepisy będą przyjęte i wejdą w życie

– dodał.