Usterka sieci trakcyjnej w miejscowości Czerwieńsk jest przyczyną utrudnień na kolei w województwie lubuskim. Jak informują PKP Polskie Linie Kolejowe, do awarii doszło około 4:00 nad ranem.
Za pociągi regionalne wprowadzono zastępczą komunikację autobusową. Natomiast, jak poinformowała w TVP Info Katarzyna Głowacka z PKP PLK, pociągi dalekobieżne będą mogły przejechać w przez stację w Czerwieńsku:
Ekipy PKP Polskich Linii Kolejowych usuwają awarię. Informacje dotyczące opóźnień są dostępne na >>Portalu Pasażera<<.
Czytaj także:
Prezes PKP Intercity: od grudnia liczba połączeń wzrośnie do ok. 600 dziennie, z 530 obecnie
W nowym rozkładzie jazdy, od grudnia br., PKP Intercity będzie uruchamiać ok. 600 połączeń dziennie, wobec 530 obecnie - przekazał PAP prezes PKP Intercity Janusz Malinowski. Wskazał, że przewoźnik dąży do tego,...Czytaj więcejDetails
Polecamy
Rewolucja w PKP Cargo. Prezes i zarząd rezygnują
Prezes PKP Cargo Zbigniew Prus oraz pozostali członkowie zarządu - Paweł Miłek i Michał Łotoszyński, zrezygnowali w czwartek (1 października)...Czytaj więcejDetails
Czytaj także:
100 lat temu utworzono Polskie Koleje Państwowe
24 września 1926 r. prezydent RP Ignacy Mościcki podpisał rozporządzenie o utworzeniu przedsiębiorstwa „Polskie Koleje Państwowe”. PKP właśnie rozpoczęło obchody jubileuszu. Zarząd kolejami państwowymi i majątkiem Skarbu Państwa, przeznaczonym do...Czytaj więcejDetails