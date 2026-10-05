Usterka sieci trakcyjnej w miejscowości Czerwieńsk jest przyczyną utrudnień na kolei w województwie lubuskim. Jak informują PKP Polskie Linie Kolejowe, do awarii doszło około 4:00 nad ranem.

Za pociągi regionalne wprowadzono zastępczą komunikację autobusową. Natomiast, jak poinformowała w TVP Info Katarzyna Głowacka z PKP PLK, pociągi dalekobieżne będą mogły przejechać w przez stację w Czerwieńsku:

Ekipy PKP Polskich Linii Kolejowych usuwają awarię. Informacje dotyczące opóźnień są dostępne na >>Portalu Pasażera<<.