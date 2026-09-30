Zespół Szkół Muzycznych przy ulicy Dzikiej potrzebuje lepszego dojazdu i większej liczby miejsc parkingowych. O problemie podczas wrześniowego posiedzenia Rady Miasta Zielona Góra mówili przedstawiciele Rady Rodziców.
Miasto ma sprawdzić między innymi możliwość połączenia ulicy Dzikiej z Wyspiańskiego. Rozważana jest także budowa bezpiecznej zatoki typu „Kiss and Ride”, gdzie rodzice mogliby zatrzymać samochód i wysadzić dziecko pod szkołą.
Jak tłumaczył dziś na antenie Radia Zielona Góra radny Koalicji Obywatelskiej Andrzej Chłopek, chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo dzieci:
Także rodzice uczniów szkoły podstawowej w Ochli apelowali podczas wrześniowej sesji – o poprawę warunków nauki. Ich zdaniem placówka jest za mała i nie mieści już rosnącej liczby dzieci. Jak zapewnił radny Chłopek, miasto ma sprawdzić możliwości zwiększenia przestrzeni dla uczniów:
Wysłuchaj całej rozmowy: Andrzej Chłopek, klub radnych KO
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