Zespół Szkół Muzycznych przy ulicy Dzikiej potrzebuje lepszego dojazdu i większej liczby miejsc parkingowych. O problemie podczas wrześniowego posiedzenia Rady Miasta Zielona Góra mówili przedstawiciele Rady Rodziców.

Miasto ma sprawdzić między innymi możliwość połączenia ulicy Dzikiej z Wyspiańskiego. Rozważana jest także budowa bezpiecznej zatoki typu „Kiss and Ride”, gdzie rodzice mogliby zatrzymać samochód i wysadzić dziecko pod szkołą.

Jak tłumaczył dziś na antenie Radia Zielona Góra radny Koalicji Obywatelskiej Andrzej Chłopek, chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo dzieci:

Także rodzice uczniów szkoły podstawowej w Ochli apelowali podczas wrześniowej sesji – o poprawę warunków nauki. Ich zdaniem placówka jest za mała i nie mieści już rosnącej liczby dzieci. Jak zapewnił radny Chłopek, miasto ma sprawdzić możliwości zwiększenia przestrzeni dla uczniów:

Wysłuchaj całej rozmowy: Andrzej Chłopek, klub radnych KO