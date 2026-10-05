” Proponowana ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wymaga poprawek” – mówią jednogłośnie zielonogórscy radni Koalicji Obywatelskiej oraz przedstawiciele lubuskich winiarzy.

Ich zdaniem dokument pozbawi lokalnych producentów możliwości reklamy m.in. podczas Winobrania i Dni Otwartych Piwnic Winiarskich. W ramach ustawy winiarze nie mogliby m.in. promować swoich produktów na szyldach i etykietach.

Marcin Pabierowski, prezydent Zielonej Góry podkreśla, że miasto nadal chce wspierać producentów:

– Obecna ustawa powinna być dostosowana do standardów XXI wieku. Chcemy legalnie reklamować nasze produkty – zaznacza Katarzyna Żelazna, prezes Izby Gospodarczej Lubuskich Winnic:

O zmianach w prawie mówi Robert Kornalewicz, Radny Miasta Zielona Góra:

Zdaniem Joanny Malon, Radnej Miasta Zielona Góra, od wielu lat poziom enoturystyki w naszym regionie był stale rozwijany:

W ubiegłym tygodniu winiarze z całej Polski wystosowali apel do posłów RP w sprawie projektu zmian o wychowaniu w trzeźwości. Podpisały go 24 podmioty.