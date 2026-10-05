Omyłkowy alert odebrali kilkanaście minut temu mieszkańcy województwa lubuskiego. Z informacji Radia Zachód wynika, że to błąd techniczny. Informacja dotyczyła Lubelszczyzny. Z nieustalonych na razie powodów trafiła też do odbiorców w naszym regionie. Rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przyznał, że doszło do pomyłki.

Informacja brzmiała:

UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów.

Pierwotnie alert dotarł do osób przebywajacych na terenie Lubelszczyzny. Tam faktycznie wprowadzono kilkunastominutowy alarm powietrzny w związku z kolejnym atakiem Rosji na Ukrainę. Przed godz. 19 alert został odwołany.

Skierowanie wiadomości do odbiorców w województwie lubuskim było błędem po stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

– czytamy we wpisie RCB. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przeprosiło też odbiorców błędnie wysłanych wiadomości za „pomyłkę, niepokój i utrudnienia”.