Omyłkowy alert odebrali kilkanaście minut temu mieszkańcy województwa lubuskiego. Z informacji Radia Zachód wynika, że to błąd techniczny. Informacja dotyczyła Lubelszczyzny. Z nieustalonych na razie powodów trafiła też do odbiorców w naszym regionie. Rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przyznał, że doszło do pomyłki.
Informacja brzmiała:
UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów.
Pierwotnie alert dotarł do osób przebywajacych na terenie Lubelszczyzny. Tam faktycznie wprowadzono kilkunastominutowy alarm powietrzny w związku z kolejnym atakiem Rosji na Ukrainę. Przed godz. 19 alert został odwołany.
Skierowanie wiadomości do odbiorców w województwie lubuskim było błędem po stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa
– czytamy we wpisie RCB. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przeprosiło też odbiorców błędnie wysłanych wiadomości za „pomyłkę, niepokój i utrudnienia”.
Komunikat Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w sprawie błędnej wysyłki Alertu RCB Podczas dzisiejszej wysyłki Alertu RCB dotyczącego zagrożenia z powietrza doszło do pomyłki. Wiadomość przeznaczona dla osób przebywających na terenie województwa lubelskiego została omyłkowo skierowana do odbiorców w województwie lubuskim. Ostrzeżenie zawarte w tej wiadomości dotyczyło województwa lubelskiego. Skierowanie jej do odbiorców w województwie lubuskim było błędem po stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Mamy świadomość, że Alert RCB jest dla odbiorców sygnałem do podjęcia działań służących ochronie życia i zdrowia. Błędnie skierowane ostrzeżenie mogło wywołać niepokój oraz skłonić mieszkańców do podjęcia działań ochronnych. Przepraszamy wszystkich odbiorców błędnie wysłanych wiadomości za pomyłkę, niepokój i utrudnienia, które mogła spowodować.
— Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) October 5, 2026