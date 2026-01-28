Gorzowska „trzynastka” wie wszystko o odblaskach. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w konkursie.

W Miejskim Centrum Kultury odbyła się gala finałowa wojewódzkiego etapu konkursu pod nazwą „Odblaskowa szkoła”. Wydarzenie skierowane było do wszystkich lubuskich szkół podstawowych – mówi podkomisarz Klaudia Biernacka z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie.

W ramach konkursu w szkołach przeprowadzono akcję informacyjne dotyczące noszenia odblasków, konkursy, warsztaty, a nawet pokazy mody odblaskowej. „Wiemy jakie to ważne” mówią gorzowskie uczennice.

Jak przypominają funkcjonariusze: noszenie odblasków w terenie zabudowanym nie jest obowiązkiem, ale znacznie zwiększa bezpieczeństwo. Nieco inaczej sytuacja wygląda poza terenem zabudowanym – mówi sierżant Julia Jura z lubuskiej policji.

To była pierwsza edycja odblaskowego konkursu organizowana przez lubuską policję.

I edycja lubuskiego konkursu „Odblaskowa Szkoła” – wyniki

Komisja konkursowa, składająca się z przedstawicieli samorządów, przedstawiła końcowe wyniki konkursu.

1. Szkoła Podstawowa numer 13 w Gorzowie Wielkopolskim – Oddziały Integracyjne i Oddziały Sportowe.

2. Szkoła Podstawowa numer 16 w Gorzowie Wielkopolskim.

3. Szkoła Podstawowa Specjalna w Sulęcinie.

Wyróżnienie otrzymała Szkoła Podstawowa

im. Kresowian w Czarnowie.

Zwycięzcom gratulujemy!