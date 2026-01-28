Gorzowska „trzynastka” wie wszystko o odblaskach. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w konkursie.
W Miejskim Centrum Kultury odbyła się gala finałowa wojewódzkiego etapu konkursu pod nazwą „Odblaskowa szkoła”. Wydarzenie skierowane było do wszystkich lubuskich szkół podstawowych – mówi podkomisarz Klaudia Biernacka z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie.
W ramach konkursu w szkołach przeprowadzono akcję informacyjne dotyczące noszenia odblasków, konkursy, warsztaty, a nawet pokazy mody odblaskowej. „Wiemy jakie to ważne” mówią gorzowskie uczennice.
Jak przypominają funkcjonariusze: noszenie odblasków w terenie zabudowanym nie jest obowiązkiem, ale znacznie zwiększa bezpieczeństwo. Nieco inaczej sytuacja wygląda poza terenem zabudowanym – mówi sierżant Julia Jura z lubuskiej policji.
To była pierwsza edycja odblaskowego konkursu organizowana przez lubuską policję.
I edycja lubuskiego konkursu „Odblaskowa Szkoła” – wyniki
Komisja konkursowa, składająca się z przedstawicieli samorządów, przedstawiła końcowe wyniki konkursu.
1. Szkoła Podstawowa numer 13 w Gorzowie Wielkopolskim – Oddziały Integracyjne i Oddziały Sportowe.
2. Szkoła Podstawowa numer 16 w Gorzowie Wielkopolskim.
3. Szkoła Podstawowa Specjalna w Sulęcinie.
Wyróżnienie otrzymała Szkoła Podstawowa
im. Kresowian w Czarnowie.
Zwycięzcom gratulujemy!
Polecamy
Resort podsumował 2025 r. na drogach. „Był najbezpieczniejszym rokiem”
Rok 2025 był najbezpieczniejszym rokiem na polskich drogach; było mniej wypadków, mniej zabitych i mniej osób z ciężkimi urazami -...Czytaj więcejDetails