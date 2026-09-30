Florystyka, edukacja i nowe technologie – przedstawicieli między innymi tych branż Zielonogórzanie będą mogli spotkać podczas targów pracy, organizowanych przez Caritas i Ochotnicze Hufce Pracy. Wydarzenie odbędzie się w czwartek, 1 października, w lubuskiej komendzie przy ul. Zamenhofa.
Targi będą okazją do rozmowy na temat warunków zatrudnienia oraz do poznania różnych zawodów. Mówi Sylwia Grzyb, rzeczniczka prasowa Caritas diecezji zielonogórsko-gorzowskiej:
Targi rozpoczną się o godz. 10:00 i potrwają do 13:00. Wstęp wolny.
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