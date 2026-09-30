Posłowie: Katarzyna Sójka i Władysław Dajczak weszli dziś z kontrolą poselską do gorzowskiego szpitala.
W piśmie skierowanym do zarządu gorzowskiej lecznicy, poprosili o informacje dotyczące m.in sytuacji finansowej szpitala, zatrudnienia i polityki wynagrodzeń, polityki kadrowej w tym zatrudniania osób pełniących funkcje publiczne, a także dostępu pacjentów do świadczeń z uwzględnieniem funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego:
Z posłami spotkał się wiceprezes szpitala Robert Surowiec. Rozmowy odbyły się za zamkniętymi drzwiami. Chwilę wcześniej odniósł się jednak do zarzutów związanych m.in z funkcjonowaniem szpitalnego SOR-u:
Rozpoczęta dziś kontrola poselska obejmuje działalność szpitala od stycznia 2024 roku do końca września 2026 roku.
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