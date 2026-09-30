Połączenie szpitali w Sulechowie i Zielonej Górze to jedyne rozsądne wyjście. Nasza spółka generuje coraz większe straty – mówią starosta zielonogórski Tadeusz Pająk i prezeska szpitala w Sulechowie Izabela Kniżatko. Naciskają, by zarząd województwa wydał zgodę na połączenie jak najszybciej, bo tylko do końca października w Ministerstwie Zdrowia można składać wnioski o pozyskanie dodatkowych pieniędzy za konsolidację.

– Połączenie szpitali jest konieczne bez względu na to, czy zdążymy się starać o te pieniądze, czy nie. Pierwszy list intencyjny w tej sprawie podpisany został już parę lat temu – mówi starosta Tadeusz Pająk. Przypomnijmy, powiat zielonogórski posiada 100 proc. udziałów w spółce, która zarządza szpitalem w Sulechowie.

Starostwo od 2020 r. dołożyło do funkcjonowania szpitala ponad 26 mln zł. Tymczasem straty spółki z każdym rokiem rosną. W tym roku strata ma wynieść ok. 14 milionów złotych, co oznacza, że zadłużenie szpitala osiągnie pułap 40 milionów złotych.

– Spółka działała całkiem nieźle do zeszłorocznych podwyżek płac – mówi starosta Pająk:

Wśród mieszkańców największe kontrowersje wzbudziła planowana likwidacja porodówki. Jej obowiązki przejąć miałoby wybudowane przed paru laty w Zielonej Górze Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Prezeska szpitala Izabela Kniżatko tłumaczy, że musiała podjąć trudną decyzję o zawieszeniu oddziału, bo generuje on ok. 6 milionów złotych straty rocznie.

– Demografia jest nieubłagana. Odbieramy około 450 porodów rocznie. To ledwie 20 proc. możliwości oddziału, a płacić musimy za jego funkcjonowanie 24 godziny na dobę – mówi prezeska szpitala:

W szpitalu w Sulechowie zatrudnionych jest ok. 400 osób. Petycję przeciwko likwidacji porodówki podpisało ponad 2,6 tys. osób.

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