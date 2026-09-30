Zmiany w trasach kursowania trzech miejskich linii autobusowych, związane z otwarciem pierwszego etapu północnej obwodnicy Gorzowa łączącej os. Górczyn z os. Piaski.

Od jutra w nową, dwupasmową ulice Kamienną wjadą autobusy linii 128,132 i 510. Mówi prezes MZK Roman Maksymiak:

Czy nowa droga daje także szansę na utworzenie nowych połączeń np z Piasków na os. Staszica?

Otwarcie pierwszego odcinka północnej obwodnicy zaplanowano na godziny popołudniowe. najprawdopodobniej stanie się to między 15.00 a 16.00.