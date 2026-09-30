Zielonogórzanie będą mieli kolejne miejsce do spacerów. O blisko 7 hektarów powiększony zostanie Ogród Botaniczny. Nowy teren będzie sięgał aż do boiska do futbolu amerykańskiego przy ul. Botanicznej. Powstanie tam Centrum Ochrony Różnorodności Biologicznej, w którym specjaliści zasadzą różne gatunki rodzime.

Jak mówi Agnieszka Tokarska-Osyczka, referent w Ogrodzie Botanicznym, dzięki rozbudowie miejsce to będzie jeszcze bardziej atrakcyjne i klimatyczne:

– Ogród będzie prawie trzy razy większy – dodaje Agnieszka Tokarska-Osyczka:

Całkowity koszt rozbudowy Ogrodu Botanicznego to ponad 2,7 miliona złotych, z czego 2,2 miliona pochodzi z dotacji z Unii Europejskiej. Niebawem mają ruszyć prace projektowe.